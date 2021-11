நமீதா மாரிமுத்துவை தொடர்ந்து இன்னொரு பிக் பாஸ் போட்டியாளரையும் நேரில் சந்தித்த சுருதி!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய சுருதி பெரியசாமி மற்றொரு பிக் பாஸ் பிரபலத்துடன் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது.

முன்னதாக திருநங்கை போட்டியாளர் நமீதா மாரிமுத்துவை சந்தித்து எடுத்துக் கொண்ட வீடியோ தனது இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் செய்து வைரலாக்கினார் சுருதி பெரியசாமி.

பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து தான் வெளியேற்றப்பட்டது நியாயமான எவிக்‌ஷன் இல்லை என்றும் பேட்டிகளில் கூறியுள்ளார்.

English summary

After Suruthi met Namitha Marimuthu video goes viral in social media. Now, She met Madhumitha and took selfie with her goes viral in internet.