தேவையற்ற கருத்துகளை யூடியூபில் பேசுவது ஃபேஷனாகிவிட்டது: கனல் கண்ணன் விவகாரத்தில் நீதிபதி கருத்து

சென்னை: பெரியார் சிலையை உடைக்க வேண்டுமென பேசிய வழக்கில் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் கனல் கண்ணன் கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்த வழக்கில் தனக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கனல் கண்ணன் மனு கொடுத்திருந்தார்.

இந்த வழக்கில் கைதான கனல் கண்ணனுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

’விடாது கருப்பு’..ஜாமீன் இன்றும் கிடைக்கல..அனல்மேல் கனல் கண்ணன்

English summary

Cinema stunt master Kanal Kannan was accused in the case of breaking the statue of Periyar. In this case, Madras High Court has ordered to grant conditional bail to him. Moreover, the court has also ordered him to file an affidavit in the Egmore court guaranteeing that he will not speak such comments again.