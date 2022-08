பட ரிலீசிற்கு முன்பே மயக்குறாரே அதிதி...மதுர வீரனை பார்த்து மயங்கிய ரசிகர்கள்

சென்னை : டைரக்டர் முத்தையா இயக்கத்தில் கார்த்தி நடித்துள்ள விருமன் படம் ஆகஸ்ட் 12 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. கார்த்தி, அதிதி ஷங்கர், பிரகாஷ் ராஜ், சூரி, ராஜ்கிரண், சரண்யா பொன்வண்ணன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் தயாரித்துள்ள இந்த படம் தந்தை - மகன் உறவை சொல்லும் முழு நீள கிராமத்து பொழுதுபோக்கு, காதல், சென்டிமென்ட் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு பிரகாஷ் ராஜ் முழு நேர வில்லனாக நடித்துள்ளார்.

விருமன் படத்தின் டீசர், பாடல்களைத் தொடர்ந்து சமீபத்தில் டிரைலர் மற்றும் ஆடியோ வெளியிடப்பட்டது. ஆடியோ வெளியீட்டு விழா மதுரை ராஜா முத்தையா மன்றத்தில் நடைபெற்றது. இதில் கார்த்தி, சூர்யா, பாரதிராஜா ஆகியோருடன் டைரக்டர் ஷங்கர் குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டார்.

English summary

Karthi starred Viruman movie will be released on August 12th. Behalf of movie release, today movie makers released, Madura veeran song as Viruman second single. This song was sung by Yuvan shakar raja and Aditi Shankar.This song reeceives good response from fans.