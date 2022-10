2026-ல் வாரிசு ஆட்சி.. போஸ்டர் போட்டு வம்பிழுக்கும் விஜய் ரசிகர்கள்.. மதுரையில் பரபரப்பு...

மதுரை: விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு திரைப்படம், அடுத்தாண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாகவுள்ளது.

விஜய் வாரிசு படத்தின் இறுதிக்கட்ட ஷூட்டிங்கில் பிஸியாக இருந்து வரும் நிலையில், அவரது ரசிகர்கள் ஒட்டிய போஸ்டர் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜய்யின் அரசியல் பயணம், வாரிசு ஆட்சி என பல புதிர்களை போடும் இந்த போஸ்டர் இணையத்தை கலங்கடித்து வருகிறது.

English summary

Vijay starrer Varisu film is releasing for Pongal. In this case, Vijay fans in Madurai have put up posters saying that he is entering politics. This poster has created a sensation.