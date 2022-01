விவாகரத்து என்பது மரணத்தை விட கொடுமையானது.. மனைவியை பிரிந்த நிலையில் மனம் திறந்த பிரபல நடிகர்!

மும்பை: விவாகரத்து செய்வது என்பது மரணத்தை விடக் கொடுமையானது என பிரபல டிவி நடிகர் நிதிஷ் பரத்வாஜ் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு பாலிவுட் நடிகர் அமீர்கான் விவாகரத்து மற்றும் தென்னிந்திய நடிகர்களான சமந்தா - நாகசைதன்யா விவாகரத்து பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்த ஆண்டு துவக்கத்திலேயே தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தின் விவாகரத்து ரசிகர்களை பேரதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது. இந்நிலையில், மகாபாரத டிவி தொடரில் கிருஷ்ணராக நடித்து புகழ்பெற்றவர் விவாகரத்துக் குறித்து கூறியிருப்பது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

English summary

Mahabharat’s Krishna fame actor Nitish Bharadwaj also separated from his wife Smita Gate. He also says, divorce is more painful than death in his recent interaction.