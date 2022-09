சென்னை: நயன்தாராவை தங்கமே, வைரமே என இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கொஞ்சி வருவதை போலவே, தனது கணவரை அன்பே, ஆருயிரே என மகாலக்‌ஷ்மி வர்ணித்து போஸ்ட்டுகளை போட்டு வருகிறார்.

சமீபத்தில் திருப்பதியில் தயாரிப்பாளர் ரவீந்தருக்கும் சின்னத்திரை நடிகை மகாலக்‌ஷ்மிக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது.

ஏற்கனவே திருமணமாகி ஒரு குழந்தைக்கு தாயான மகாலக்‌ஷ்மி இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்ட ரவீந்தரை கொஞ்சி குழாவி வருகிறார்.

English summary

Sun Tv serial actress Mahalakshmi penned "I am wearing the smile u gave me" for hubby Ravindar with full romantic and posted in her instagram handle getting likes from fans and friends.