மஹா சமுத்திரம் ரிலீஸ் தேதி மற்றும் டிரைலர் அப்டேட் வெளியானது!

சென்னை : நடிகர் சித்தார்த் மற்றும் சர்வானந்த் இணைந்து மஹா சமுத்திரம் என்ற பிரம்மாண்ட படத்தில் நடித்து வருகின்றனர்.

தெலுங்கில் குறைந்த பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆர்எக்ஸ் 100 மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை படைத்தது அந்த படத்தை இயக்கிய அஜய் பூபதி இப்படத்தையும் இயக்கியுள்ளார்.

லாக்டவுன் காரணமாக தொடர்ந்து ரிலீஸ் தேதியை தள்ளி போய்க்கொண்டே இருக்க இப்பொழுது அதிகாரப்பூர்வ ரிலீஸ் தேதியை மற்றும் டிரைலர் அப்டேட்டை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

long awaited mahasamudram movie trailer and movie release date announced officially. trailer will release on september 23 rd and movie will release october 14 th on the occasion pooja holidays.this movie will release in telugu as well as tamil languages.