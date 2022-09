பாட்டியை நினைத்து உருகிய மகள்… ஆறுதல் கூறி கண்ணீர் விட்ட மகேஷ்பாபு: ரசிகர்கள் உருக்கம்

ஐதராபாத்: பழம்பெரும் தெலுங்கு நடிகர் கிருஷ்ணாவின் மனைவியும் மகேஷ் பாபுவின் தாயாருமான இந்திரா தேவி இன்று காலை காலமானர்.

இந்திரா தேவியின் மறைவுக்கு திரை பிரபலங்கள் பலரும் ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பாட்டியை நினைத்து உருகி மகேஷ்பாபு மகள் கண்ணீர் விட்டு அழுத காணொலி வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Telugu actor Mahesh Babu's mother Indira Devi passed away today. Unable to accept his demise, Mahesh Babu's daughter broke down in tears. Seeing this, Mahesh Babu tearfully consoled his daughter Sithara. This video is going viral on social media.