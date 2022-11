ரஜினிகாந்துடன் ’தலைவர் 170’-ல் இணையும் முக்கிய பிரபலங்கள்..இன்று லைகா அறிவிப்பு

ரஜினிகாந்த் லைகா நிறுவனத்தின் இரண்டு படங்களில் நடிக்க இருக்கிறார். அதற்கான அறிவிப்பு இன்று காலை 10-30 மணிக்கு வெளியாகிறது.

அதில் ஒரு படத்தை ஐஸ்வர்யா ரஜினியும், இன்னொரு படத்தை சிபி சக்ரவர்த்தியும் இயக்குவதாக அறிவிப்பு வெளியாகும் என தெரிகிறது.

மணிரத்னம் இயக்கப் போகிறார் ஷங்கர் இயக்கப்போகிறார் என்பதெல்லாம் காற்றோடு கரைந்து போனது.

English summary

Major celebrities to join Rajinikanth in 'Thalayavar 170'..Laika announcement today Rajinikanth is going to act in two films of Lyca. The announcement will be released today at 10-30 am. It seems that an announcement will be made that Aishwarya Rajini will direct one film and CB Chakraborty will direct the other. All that Mani Ratnam is going to direct and Shankar are going to direct has disappeared with the wind.