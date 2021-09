என்னது...தலைவி பார்ட் டூ எடுக்கப் போறாங்களா ?...கங்கனா நடிப்பாரா ?

சென்னை : டைரக்டர் ஏ.எல்.விஜய், நடிகை கங்கனா ரணாவத்தை வைத்து தலைவி படத்தை இயக்கினார். மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கை படமான தலைவி, நீண்ட நாள் காத்திருப்பிற்கு பிறகு செப்டம்பர் 10 ம் தேதி தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

இந்த படத்தில் கங்கனா நடிப்பு பெரிய அளவில் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது. ஜெயலலிதாவின் ரோலில் கங்கனாவை நடிக்க வைத்தது சரியான தேர்வு என பலர் பாராட்டி வருகின்றனர். இருந்தாலும் படம் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வசூலை பெறவில்லை.

தலைவி படத்துல நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு.. பல விஷயங்களை மாத்திட்டாங்க.. கொதிக்கும் ஜூனியர் எம்ஜிஆர்!

அதோடு, தலைவி படத்தில் வரும் காட்சிகள் சில உண்மைக்கு புறம்பாக இருப்பதாக அரசியல் தலைவர்கள் சிலர் குற்றம்சாட்டி இருந்தனர். சட்டசபையில் ஜெயலலிதாவின் புடவையை பிடித்து அவமானப்படுத்தப்பட்டதாக படத்தில் காட்டபபட்டிருப்பதாகவும், ஆனால் உண்மையில் அப்படி எதுவுமே நடிக்கவில்லை. இது அவை குறிப்பில் உள்ளதாகவும் அதிமுக தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

People exicted to know more about jalalitha's life. so makers of thalaivi plan to might thalaivi sequel. but kanga to act in thalaivi sequel in doubtable. because she want to act with prabhas in telugu movie and biopic of indira gandhi.