தோழர்களே இது அரசியல் கூட்டம் இல்லை, பிறந்தநாள் கொண்டாட்டமும் கிடையாது… கமல் சொல்ல வர்றது என்னன்னா?

சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசன் இன்று தனது 68வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார்.

கமலின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திரை பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் சார்பில் கொண்டாடப்பட்ட பிறந்தநாள் விழாவில் பங்கேற்ற கமல், அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

கமல்-68..தமிழ் திரையுலகின் நாட் அவுட் நாயகன் கமல்ஹாசன்

English summary

Actor Kamal Haasan is celebrating his 68th birthday today. In view of this, Kamal went to the office of the Makkal Needhi Maiam Center in Alwarpet, Chennai, and the fans gave him an enthusiastic welcome. Later speaking to the media, Kamal spoke about the social activities of the Makkal Needhi Maiam