முன்னாள் கணவரை பார்த்ததும் மூடு மாறிடுச்சு போல.. இப்படி கட்டித் தழுவுறாரே அர்ஜுன் கபூர் காதலி!

மும்பை: கணவர் அர்பாஸ் கான் உடன் ஏற்பட்ட மனக்கசப்பு காரணமாக அவரை விவாகரத்து செய்து பிரிந்து வாழ்ந்து வரும் நடிகை மலைகா அரோரா துணிவு படத்தின் தயாரிப்பாளர் போனி கபூரின் மகனும் பாலிவுட் நடிகருமான அர்ஜுன் கபூரை காதலித்து லிவிங் டுகெதர் வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், மலைகா அரோரா மற்றும் அவரது முன்னாள் கணவர் அர்பாஸ் கான் இருவரும் மகன் அர்ஹான் கானை விமான நிலையத்திற்கு சென்று வழியனுப்பினர்.

அப்போது இருவரும் பரஸ்பரம் கட்டித் தழுவிக் கொண்ட புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் மின்னல் வேகத்தில் பரவி வருகின்றன.

Malaika Arora: விவாகரத்தான பொண்ணுன்னா இப்பவும் கேவலமாத்தான் பார்க்கிறாங்க.. மலைகா அரோரா பளிச்!

Malaika Arora hugs Ex Husband Arbaaz Khan at airport photos and videos stuns fans. They both visited Mumbai Airport to send off their son Arhaan Khan who fly to America for higher studies.