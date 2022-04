மாளவிகா மனோபாலாவுக்கு ஜோடியா?...படக்குழு தந்த விளக்கம்

சென்னை : அஜித் பட ஹீரோயினான மாளவிகா, மனோபாலாவுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளதாக வந்த செய்தி குறித்து படக்குழு விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதோடு மனோபாலா பகிர்ந்த ஸ்டில் பற்றியும் சம்பந்தப்பட்ட படக்குழு தெளிவுபடுத்தி உள்ளது.

அஜித் நடித்த உன்னைத் தேடி படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமானவர் மாளவிகா சர்மா. இந்த படத்தை சுந்தர்.சி இயக்கி இருந்தார். முதல் படமே பிளாக் பஸ்டர் படமாக அமைந்ததால் தொடர்ந்து ரோஜா வனம், ஆனந்த பூங்காற்றே, வெற்றி கொடிகட்டு உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்தார் மாளவிகா. பிறகு சினிமாவிற்கு சிறிது பிரேக் விட்ட மாளவிகா, சித்திரம் பேசுதடி படத்தில் வாழமீனுக்கும் விளங்கு மீனுக்கும் கல்யாணம் பாடலுக்கு அயிட்டம் சாங் ஆடி ரசிகர்கள் மனதை கொள்ளையடித்தார்.

English summary

Recently Manobala shared a photo with Jiva and Malavika in Instagram. After this medias reported that Malavika to pair with Manobala in Sundar.C's new movie. But movie makers denied that and explained that Manobala shared photo was a Golmal movie. In this movie Malavika played as Jiva's higher officer and not pair with Manobala.