மறுபக்கத்தை காட்டலியே...மாளவிகாவிடம் ஜொள்ளு விட்டு கெஞ்சும் ரசிகர்கள்

சென்னை : மாளவிகா மோகனனின் லேட்டஸ்ட் போட்டோவை பார்த்து விட்டு, மறுபக்கத்தையும் காட்ட சொல்லி சோஷியல் மீடியா ரசிகர்கள் ஜொள்ளு விட்டு கெஞ்சி வருகின்றனர். ஒரு போட்டோவிற்கே இப்படியா என மற்ற பிரபலங்கள் இதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு வருகின்றனர்.

மலையாளத்தில் அறிமுகமான மாளவிகா மோகனன், தொடர்ந்து தமிழ், இந்தி போன்ற மொழிகளிலும் நடிக்க துவங்கினார். தமிழில் இரண்டு படங்களிலேயே டாப் ஹீரோயின் ரேஞ்சிற்கு உயர்ந்ததுடன் ரசிகர்களின் மனங்களிலும் அழுத்தமான இடத்தை பிடித்து விட்டார் மாளவிகா மோகனன்.

மஞ்சள் பிகினியில் முதுகழகை காட்டி அமர்ந்திருக்கும் மாளவிகாவின் போட்டோவுடன், Always been more of mountain person, but never too late to start exploring maybe? என கேப்ஷன் பதிவிட்டுள்ளார் மாளவிகா. இதை பார்த்து விட்டு ஏராளமான ரசிகர்கள், மறு பக்கத்தை காட்டுங்க ப்ளீஸ். முன்புற போஸ் இல்லையா என ஜொள்ளு விட்டு, அசடு வழியாக கேட்டு கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Actress Malavika Mohanan shared her back pose photos of yellow bikini. Fans asked her to show the other side pose. malavika's latest bikini photos makes heat in internet. Now she enjoy the vacation in Maldives.