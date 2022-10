“தனுஷ் தான் என்னோட ஆல்டைம் Crush… அடுத்து அவரு கூட தான்?”: கொளுத்திப் போட்ட மலையாள நடிகை!

பெங்களூரு: மலையாளத்தில் 2018ம் ஆண்டு வெளியான 'தனாஹா' படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமானவர் பிரியா பிரகாஷ் வாரியர்.

2019ல் வெளியான 'ஒரு ஆடார் லவ்' படம் வெளியான பிறகு பிரியா பிரகாஷ் வாரியரை தெரியாதவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது.

இந்நிலையில், தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு பிரியா பிரகாஷ் வாரியர் கொடுத்த பேட்டியில் தனது கிரஷ் யார் என்பது குறித்து பேசியுள்ளார்.

பிரகாஷ் ராஜ் ஏன் விவாகரத்து செஞ்சாரு.. அவரது மாஜி மனைவி குறித்து ஜெயந்தி கண்ணப்பன் சொன்னது என்ன?

English summary

Priya Prakash Varrier is an actress, model, and playback singer who works in Malayalam, Telugu, Kannada, and Hindi films. She has received millions of fans and followers and overnight stardom with her viral wink from her 2019 Malayalam debut film Our Adaar Love. Now Priya said that actor Dhanush is her celebrity crush. Also, She has expressed interest in acting with Dhanush.