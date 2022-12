FIFA World Cup 2022: உலககோப்பை கால்பந்தாட்ட ஃபைனலை நேரடியாக கண்டு ரசிக்கும் மம்முக்கா, மோகன்லால்!

லூசெயில்: கத்தாரின் லூசெயில் அரங்கத்தில் நடைபெறும் பிரம்மாண்ட உலககோப்பை கால்பந்தாட்ட நிகழ்ச்சியை மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் மம்மூட்டி மற்றும் மோகன்லால் கண்டு ரசித்து வரும் புகைப்படங்கள் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

ஒட்டுமொத்த உலக கால்பந்தாட்ட ரசிகர்களும் தற்போது மெஸ்ஸியின் மேட்ச்சை கண்டு குதூகலம் அடைந்து வருகின்றனர்.

நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ், போனி கபூரின் மகன் அர்ஜுன் கபூர் உள்ளிட்ட பலரும் மெஸ்ஸியின் ஜெர்ஸியுடன் வெளியிட்ட போட்டோக்கள் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

English summary

Mammootty and Mohanlal watches FIFA World Cup 2022 directly at Qatar Stadium photo trending in social media, after he shared it in his instagram page with the caption of, "Witnessing the biggest sporting spectacle.. What an atmosphere.. what a moment!! #fifaworldcup2022".