நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் ரிலீஸ் அப்டேட்... என்னய்யா மம்முட்டிய இப்படி மாத்தி வச்சிருக்கீங்க?

திருவனந்தபுரம்: மலையாள மெகா ஸ்டார் மம்முட்டி நடிப்பில் கடந்தாண்டு ரோர்சாக் திரைப்படம் வெளியானது.

ரோர்சாக் திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்த நிலையில், அடுத்து நண்பகல் நேரத்தம் மயக்கம் வெளியாகவுள்ளது.

லிஜோ ஜோஸ் பெல்லிசேரி இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தில் மம்முட்டியுடன் ரம்யா பாண்டியன், மறைந்த நடிகர் பூ ராமு ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

வித்தியாசமான கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

English summary

Mammootty is currently acting in the movie Nanpakal Nerathu Mayakkam. Along with Mammootty, Ramya Pandian and many others have acted in this film. The film team has announced that this film will release on the 19th.