இது உங்கள் வெற்றி..! குரூப் போட்டோவில் ஓரமாக அமர்ந்து போஸ் கொடுத்த விஜய்!

சென்னை: விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பாக ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற நிர்வாகிகளை வாழ்த்திய நடிகர் விஜய் குரூப் போட்டோவில் ஓரமாக இருப்பது சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

இது உங்களுக்கான வெற்றி என நிர்வாகிகளை முன்னிலைப்படுத்தி நடிகர் விஜய் ஒரு ஓரமாக அமர்ந்து தனது எளிமையான குணத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளார் என தளபதி ரசிகர்கள் ஹாஷ்டேக் போட்டு கொண்டாடி வருகின்றனர்.

மேலும், Time to Lead எனும் கோஷத்தையும் ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் ஷேர் செய்து டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

தர்மதுரை 2 ... விஜய் சேதுபதி ரோலில் இவரா... தயாரிப்பாளரின் அதிரடி முடிவு

English summary

Fans praising actor Vijay’s simplicity after watching his sitting in a corner with his Vijay Makkal Iyakkam winner candidates photo and makes it as a viral one in social media.