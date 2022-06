வெங்கட் பிரபு சொன்ன மங்காத்தா 2 அப்டேட்...இதை நாங்க எதிர்பார்க்கவேயில்லையே

சென்னை : மாநாடு படத்தின் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிக்கு பிறகு தமிழ் சினிமாவின் டாப் டைரக்டர்கள் பட்டியலில் இடம்பிடித்து விட்டார் டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு. இவரது அடுத்த படம் என்ன, யார் அடுத்த ஹீரோ என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக உள்ளது.

சென்னை 28 படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு டைரக்டர்களாக என்ட்ரி கொடுத்தவர் வெங்கட் பிரபு. அதற்கு முன் சிறிய ரோல்களில், ஹீரோவுக்கு ஃபிரண்டாக பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும், டைரக்டர் அவதாரம் தான் இவரை பற்றி அனைவரையும் பேச வைத்தது.

மன்மத லீலை படத்தை தொடர்ந்து தெலுங்கில் நாக சைதன்யாவை வைத்து புதிய படம் ஒன்றை இயக்க உள்ளார் வெங்கட் பிரபு. இதற்கான அறிவிப்பு நேற்று வெளியிடப்பட்டு, வாழ்த்து மழையில் நனைந்து வருகிறார் வெங்கட் பிரபு.

English summary

In recent award function director Venkat Prabhu received a best screenplay award for Maanadu. In this function anchor asked that would expect Managattha 2. Venkat Prabhu replied that really he don't about that. But recenthly his father Gangai Ameran said that Mangattha 2 would definetly come.