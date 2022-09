“பொன்னியின் செல்வனில் ரஜினி நடித்தால் சரியாக இருக்காது”: மணிரத்னமே இப்படி சொல்ல என்ன காரணம்?

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படம் வரும் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

பொன்னியின் செல்வன் ரிலீஸை முன்னிட்டு படக்குழுவினர் ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வருகின்றனர்.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் ரஜினியை ஏன் நடிக்க வைக்கவில்லை என இயக்குநர் மணிரத்னம் மனம் திறந்துள்ளார்.

9 மாதங்கள் கழித்து பொன்னியின் செல்வன் பார்ட் 2 ரிலீஸ்.. மணிரத்னம் அப்டேட்!

English summary

Mani Ratnam directed Ponniyin Selvan will release on the 30th. Rajinikanth expressed his desire to act in this film. But director Mani Ratnam has explained why Rajini was not cast in Ponniyin Selvan