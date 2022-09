சோழ சாம்ராஜ்ஜியத்தை அழிபோம்..சபதமிடும் பாண்டியர்கள்.. வெளியானது பொன்னியின் செல்வன் ஸ்னீக் பீக்!

சென்னை : மணி ரத்னத்தின் நீண்ட நாள் கனவு திரைப்படமான பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தின் ஸ்னீக் பீக் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

சோழர்களின் வரலாற்றை பறை சாற்றும் பொன்னியின் செல்வன் நாவலாக இருக்கும் போதே கோடிக் கணக்கான ரசிகர்கள் கல்கியின் கை வண்ணத்தில் சொக்கிப்போனார்.

தற்போது பொன்னியின் செல்வன் படத்திற்காக அத்தனை ரசிகர்களும் தவம் இருக்கின்றனர். திரையரங்கிலும் முன்பதிவு டிக்கெட் விற்று தீர்ந்துள்ளது.

English summary

The first sneak peek video from Ponniyin Selvan 1 is out now and it portrays the militant nature of the Pandyas.