Bigg Boss Tamil 6 Eviction: கேப்டன் ஆன அமுதவாணனுக்கு செம ஆப்பு? இந்த வாரம் வெளியேற போவது யார்?

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி இறுதிக் கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் சில வாரங்களில் கிராண்ட் ஃபினாலே வரவுள்ள நிலையில், இந்த வாரம் கேப்டனாக மாறிய அமுதவாணனும் நாமினேஷன் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளார்.

இந்த வாரம் நாமினேஷன் சற்றே வித்தியாசமான முறையில் நடைபெற்றது. ரெட் கார்டு வந்தால் நாமினேஷன், க்ரீன் கார்டு வந்தால் ஒருவரை சேவ் செய்யலாம். மஞ்சள் கார்டில் இதுவரை என்ன விளையாடி கிழித்து விட்டீர்கள் என வாசகம் போட்டு பிக் பாஸ் டீமே இந்த சீசன் போட்டியாளர்களை கழுவி ஊற்றி உள்ளது.

யார் யார் டீமாக செயல்படுகின்றனர் என்றும் இந்த போட்டியின் மூலம் எளிதாக ரசிகர்கள் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது.

