அசீமுக்கு பதில்..வெறிகொண்டு பாய்ந்த மணிகண்டன்..தனலட்சுமியிடம் அத்துமீறல்..அரண்டுபோன ஹவுஸ்மேட்ஸ்

பிக் பாஸ் வீட்டில் மேன் ஹேண்டில் செய்வது மீண்டும் தொடங்கியது. இம்முறை மணிகண்டன் தனலட்சுமி மோதல் வெடித்தது.

பிக் பாஸ் வீட்டில் பெண்களுக்கு எதிராக அவதூறு பேசி வாங்கிக்கட்டிக் கொண்ட அசீம் அடக்கி வாசிக்கிறார் ஆனால் இன்றைய டாஸ்க்கில் அசீம் இடத்தை மணிகண்டன் எடுத்துக் கொண்டார்.

மணிகண்டன் டாஸ்க்கில் தனலட்சுமியை பெண் என்றும் பாராமல் கடுமையாக மேன் ஹாண்டில் செய்ததால் கடும் சண்டை மூண்டது.

அசீம் டிஸ்சார்ஜ்... மணிகண்டன் அட்மிட்… பிக் பாஸ் ரசிகர்களிடம் சிக்கிய அடுத்த அமிதாப் மாமா!

English summary

Man handling has started again in the Bigg Boss house. This time Manikandan Thanalakshmi conflict erupted. Aseem, who has been accused of slandering women in the Bigg Boss house, is playing a softly but Manikandan has taken Aseem's place in today's task. In sweet stall task, Thanalakshmi was treated harshly by a Manikandan instead of seeing her as a woman, and a fierce fight broke out.