அசீம் டிஸ்சார்ஜ்... மணிகண்டன் அட்மிட்… பிக் பாஸ் ரசிகர்களிடம் சிக்கிய அடுத்த அமிதாப் மாமா!

சென்னை: கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 31 நாட்களாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

இதுவரை ஜிபி முத்து, சாந்தி, அசல் கோளாறு, ஷெரினா ஆகியோர் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டனர்.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் நடைபெற்று வரும் இந்த வாரத்துக்கான டீம் டாஸ்க்கில், மணிகண்டன் நடந்துகொள்ளும் விதத்துக்கு ரசிகர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Season 6 is going on for the last four weeks. In this, Azeem is followed by Manikandan who fights angrily with his fellow contestants. Fans have condemned Manikandan's actions.