தேவயானியை திட்டிய மணிவண்ணன்... எதற்காக, அதன் பின்னர் என்ன நடந்தது தெரியுமா?

சென்னை: நடிகை, பள்ளி ஆசிரியை என்று ஒரே நேரத்தில் இரண்டு துறைகளில் பயணிப்பவர் நடிகை தேவயானி.

தற்சமயம் புதுப்புது அர்த்தங்கள் என்கிற தொலைக்காட்சி தொடரில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் ஒரு படத்தின் படப்பிடிப்பில் நடிகை தேவயானியை மணிவண்ணன் திட்டியது பற்றி அந்த படத்தின் இயக்குநர் களஞ்சியம் ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.

English summary

Actress Devyani is traveling in two fields simultaneously as an actress and a school teacher. She is currently acting in the TV series PuthamPuthu Arthangal. In this case, the director of the film Kalanchiyam has said in an interview about Manivannan scolding actress Devayani during the shooting of a film.