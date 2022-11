ஹனிமூன் பற்றிய கேள்வி.. வெட்கப்பட்ட மஞ்சிமா மோகன்.. கெளதம் கார்த்திக் என்ன சொன்னாரு தெரியுமா?

சென்னை: நடிகர் கெளதம் கார்த்திக் மற்றும் மஞ்சிமா மோகன் திருமணம் நேற்று சென்னையில் மிகவும் எளிமையான முறையில் திரை பிரபலங்கள் சூழ நடைபெற்றது.

திருமணத்துக்கு பிறகு மஞ்சிமா மோகனும் கெளதம் கார்த்திக்கும் ஹனிமூனுக்கு எங்கே போகப் போறாங்க என்கிற ஆர்வம் ரசிகர்கள் மத்தியில் கொழுந்து விட்டு எரிகிறது.

இந்நிலையில், அதுதொடர்பான கேள்விக்கு மஞ்சிமா மோகனும் கெளதம் கார்த்திக்கும் கொடுத்த பதில் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Celebrity couples Manjima Mohan and Gautham Karthik reaction for Where will they plan for Honeymoon in a recent press reaction going trending in social media. The lovable couples hitched the knot on November 28, this year.