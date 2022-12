3 ஆண்டுகள் காதலித்தோம்… ஆனால் திருமணத்திற்கு முன் லிவிங் டூ கெதர்?: மனம் திறந்த மஞ்சிமா மோகன்

சென்னை: நடிகர் கார்த்திக்கின் மகனான கெளதம் மணிரத்னம் இயக்கிய கடல் படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமாகினார்.

தேவராட்டம் படத்தில் நடித்த போது அவருக்கும் மஞ்சிமா மோகனுக்கும் இடையே காதல் மலர்ந்தது.

தற்போது அவர்களின் காதல் இருவீட்டார் சம்மதத்துடன் திருமணத்தில் முடிந்துள்ள நிலையில், லிவிங் டூ கெதர் குறித்து மஞ்சிமா மோகன் மனம் திறந்துள்ளார்.

English summary

Actor Gautham Karthik and actress Manjima Mohan got married a few days ago. Both have been in love for 3 years and are now married. in this situation, Manjima Mohan opens up about living together with Gautham Karthik before marriage.