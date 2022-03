எதையும் மறைக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கில்லை...காதல் பற்றி ஓப்பனாக சொன்ன மஞ்சிமா

சென்னை : கெளதம் மேனன் இயக்கிய அச்சம் என்பது மடமையடா படத்தில் சிம்புவுக்கு ஜோடியாக நடித்து தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர் மஞ்சிமா மோகன். இதைத் தொடர்ந்து தமிழில் பல படங்களில் நடித்தார். மலையாளத்திலும் டாப் ஹீரோயின்களில் ஒருவராக இருக்கிறார்.

இவர் கெளதம் கார்த்திக்குடன் இணைந்து 2019 ம் ஆண்டு தேவராட்டம் என்ற படத்தில் நடித்தார். அப்போதே இருவருக்கும் காதல் ஏற்பட்டதாகவும், காதலித்து வரும் இவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ்ந்து வருவதாகவும் விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவு செய்திருப்பதாகவும் தகவல் பரவியது. ஆனால் இது பற்றி இந்த ஜோடி இதுவரை வாய் திறக்கவில்லை.

மஞ்சிமா மோகனுடன் காதலை கன்ஃபார்ம் செய்தாரா கெளதம் கார்த்திக்? இன்ஸ்டா போஸ்ட்டுக்கு என்ன அர்த்தம்?

English summary

In recent interview Manjima Mohan denied the news on love and marriage with Gowtham Karthik. And she said that she had not necessary to hide anything from public.