ரொம்ப அருவருப்பா இருக்கு.. அபர்ணா பாலமுரளிக்கு நடந்த விஷயம்.. கொதித்தெழுந்த மஞ்சிமா மோகன்!

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் உள்ள கல்லூரியில் நடைபெற்ற விழாவில் நடிகை அபர்ணா பாலமுரளியிடம் கல்லூரி மாணவர் அத்துமீறி நடந்து கொண்ட வீடியோவை பார்த்து ஷாக்கான நடிகை மஞ்சிமா மோகன் தனது கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

ரசிகர்கள் கூட்டத்தில் நடிகைகள் சிக்கினாலே ஏகப்பட்ட சிரமங்களை அவர்கள் சந்திக்க வேண்டிய சூழல் பல நடிகைகளுக்கும் பல முறை நடந்துள்ளது.

நடிகைகளை தவறான இடங்களில் தொடுவது, அத்துமீறுவது, கட்டிப்பிடிப்பது, முத்தம் கொடுப்பது என ரசிகர்கள் போர்வையில் விஷமிகள் எல்லை மீறி நடந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

அபர்ணா பாலமுரளியிடம் அத்துமீறிய கல்லூரி மாணவர்.. டிரெண்டாகும் வீடியோ.. ஷாக்கான ரசிகர்கள்!

English summary

Manjima Mohan slams college student who misbehave to Aparna Balamurali at a promotional event for Thankam movie which held on Kerala Law College shocks everyone. Aparna Balamurali fans and celebrities condemned the worst behaviour of the student.