என்னது வீடியோ சாங்ல வாய்ஸ் வருமா? மஞ்சு வாரியர் போட்ட புது உருட்டு.. அப்போ இது எதுக்கு?

சென்னை: நம்பர் ஒன் மேட்டர் டிரெண்டாகி வந்த நிலையில், அதை மறக்கடிக்க திடீரென நேத்து ராத்திரி துணிவு படத்தின் செகண்ட் சிங்கிள் அறிவிப்பை திடீரென போனி கபூர் வெளியிட்டார்.

காசேதான் கடவுளடா பாடலில் மஞ்சு வாரியர் பாடி உள்ளார் என்றதுமே ரசிகர்கள் ரொம்பவே எதிர்பார்த்து அந்த பாடலை கேட்க காத்திருந்தனர்.

ஆனால், கடைசி வரை அவர் ஃபேஸ் ரியாக்‌ஷன் தான் தெரியுதே தவிர எங்கேயுமே அவரது குரல் மருந்துக்கு கூட கேட்கவில்லை.

நல்லா ல.. நல்லா ல.. நல்லா ல.. துணிவு 'காசேதான் கடவுளடா’ பாடலை வச்சு செய்யும் விஜய் ரசிகர்கள்!

English summary

Manju Warrier tweeted, "Lyrical video of Kasethan Kadavulada from #Thunivu is out. For those who are worried about not hearing my voice in it, don't worry, it was recorded for the video version. Thank you for your concern. Enjoyed the fun trolls!"