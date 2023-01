44 வயசு மஞ்சு வாரியருக்கு 23 வயசுல இப்படியொரு மகளா.. பார்க்க எப்படி இருக்காங்க தெரியுமா?

சென்னை: நடிகை மஞ்சு வாரியர் கோலிவுட்டில் அசுரன் படத்தின் மூலம் அடியெடுத்து வைத்த நிலையில், இந்த பொங்கலுக்கு அஜித் உடன் துணிவு படத்திலும் தூள் கிளப்பி உள்ளார்.

44 வயதிலும் சினிமா உலகில் நம்பர் நடிகையாக வலம் வருவது மிகப்பெரிய சாதனையாகவே பார்க்கப்படுகிறது. துணிவு படத்தில் நடிகர் அஜித்துக்கு இணையாக இரண்டாவது ஹீரோவாகவே ஆக்‌ஷன் காட்சிகளில் அதிர வைத்திருந்தார் மஞ்சு வாரியர்.

மலையாள நடிகர் திலீப் உடன் திருமணம் செய்து கொண்ட மஞ்சு வாரியருக்கு 23 வயதில் மீனாக்‌ஷி எனும் அழகிய மகள் இருக்கிறார் என்பது கோலிவுட் ரசிகர்களை பெரிதும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

'துணிவு' திரைப்படத்தை தமிழ் ரசிகர்களுடன் பார்க்க விரும்பும் நடிகை மஞ்சு வாரியர்

ஜோதிகா நடித்த 36 வயதினிலே திரைப்படமே மஞ்சு வாரியர் நடித்த How Old Are You படத்தின் ரீமேக் தான். நடிகர் திலீப் மற்றும் மஞ்சு வாரியருக்கு திருமணம் ஆன ஒரே வருடத்தில் அழகிய பெண் குழந்தை பிறந்தார். மீனாக்‌ஷி என பெயர் வைக்கப்பட்ட அந்த பெண்ணுக்கு தற்போது 23 வயதாகிறது. அவரது லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் தீயாக பரவி வருகிறது.

