Thunivu: தாறுமாறுதான் போங்க.. துணிவு படத்தில் இப்படியொரு விஷயத்தை செய்த மஞ்சு வாரியர்.. வேறமாறி!

சென்னை: நடிகர் அஜித் குமார் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள துணிவு படத்திற்காக அப்படியொரு விஷயத்தை செய்யப் போகிறாராம் நாயகி மஞ்சு வாரியர்.

போனி கபூர் தயாரிப்பில் நேர்கொண்ட பார்வை படத்தில் ஆரம்பிக்க ஆரம்பித்த நடிகர் அஜித், போனி கபூர், ஹெச். வினோத் கூட்டணியில் வலிமை படத்தை தொடர்ந்து துணிவு படத்திலும் நடித்துள்ளார்.

2023ம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கு துணிவு படம் வெளியாக உள்ள நிலையில், அந்த படம் குறித்த ஹாட் அப்டேட்டை ஹீரோயின் மஞ்சு வாரியர் வெளியிட்டுள்ளார்.

Actress Manju Warrier Sings a Song in Ajith's Thunivu movie. Manju Warrier just now shared a couple of photos in Ghibran's Studio and shared the details of her song in Thunivu. Ajith fans thrilled and overjoyed about her hot update.