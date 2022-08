பிரின்ஸ் சூட்டிங்… சூப்பர் அப்டேட் கொடுத்த ஹாலிவுட் ஹீரோயின்: எஸ்கே ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டம் தான்

சென்னை: 'டான்' படத்தைத் தொடர்ந்து 'பிரின்ஸ்' படத்தில் நடித்து வருகிறார் சிவகார்த்திகேயன்.

பிரின்ஸ் படத்தில் சிவகார்த்தியேன ஜோடியாக உக்ரைன் நாட்டைச் சேர்ந்த ஹாலிவுட் நடிகை மரியா கமிட் ஆகியுள்ளார்.

இந்நிலையில், 'பிரின்ஸ்' படத்தின் சூட்டிங் குறித்து, ஹீரோயின் மரியா சூப்பர் அப்டேட்டை கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Sivakarthikeyan's 'Prince' shooting has been completed. The film is made in two languages and directed by Anudeep . Heroine Maria posted on Insta about Prince movie shoot( சிவகார்த்திகேயனின் ‘பிரின்ஸ்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்தது. அனுதீப் இயக்கி வரும் இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு என இரு மொழிகளில் உருவாகிறது. பிரின்ஸ் படப்பிடிப்பு குறித்து நாயகி மரியா இன்ஸ்டாவில் பதிவு போட்டுள்ளார் )