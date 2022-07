என்னமா படம் எடுத்திருக்காங்க...ஆர்ஆர்ஆர் படத்தை யார் இப்படி பாராட்டி இருக்காங்க தெரியுமா?

வாஷிங்டன் : இந்த ஆண்டு ரிலீசாகி பிளாக் பஸ்டர் வெற்றி பெற்ற படங்களில் ஒன்று எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி இயக்கத்தில் ராம் சரண், ஜுனியர் என்டிஆர் ஆலியா பட் உள்ளிட்டோர் நடித்த பான் இந்தியா படம் ஆர்ஆர்ஆர்.

1920 களில் சுதந்திரத்திற்கு முன் வாழ்ந்த இரண்டு சுதந்திர போராட்டக்காரர்கள் பற்றிய கதை. மார்ச் 24 ம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. கிட்டதட்ட 300 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் உலகம் முழுவதும் 1200 கோடிகளுக்கும் மேல் வசுல் செய்தது.

தெலுங்கில் எடுக்கப்பட்ட ஆர்ஆர்ஆர் படம் தமிழ், மலையாளம், இந்தி, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் டப் செய்து வெளியிடப்பட்டது. நட்பு, காதல், ஆக்ஷன், சென்டிமென்ட் உள்ளிட்டவைகள் உள்ளடக்கியதாக இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

English summary

Marvel's Doctor Strange writer Jon Spaihts has praised SS Rajamouli's film RRR in a tweet.He has said that he hasn’t stopped thinking about the film even after two days since watching it.