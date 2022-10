புதிய கார் வாங்கிய பூவையார்.. வெறும் 14 வயதிலேயே மாஸ் காட்டிய மாஸ்டர் நடிகர்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து!

சென்னை: விஜய் டிவியில் சூப்பர் சிங்கர் ஜூனியர் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக பங்கேற்ற பூவையார் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமானார்.

பிகில் படத்தில் வெறித்தனம் பாடலுக்கு விஜய்யுடன் இணைந்து நடனமாடிய பூவையார், மாஸ்டர் படத்தில் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்திலேயே நடித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், 14 வயதாகும் பூவையார் சொந்தமாக கார் வாங்கிய புகைப்படத்தை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

Master actor Poovaiyar buys a new car and shares pictures in his instagram page. Fans and Celebs pouring wishes to the singer and child actor Poovaiyar for his early achievement.