என்ன ஒடச்சதே விஜய சேதுபதி அண்ணாதான்... மாஸ்டர் மகேந்திரன் நெகிழ்ச்சியான பேட்டி

சென்னை: நடிகர் தனுஷ் நடித்திருந்த மாறன் திரைப்படத்தில் ஒரு சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார் நடிகர் மகேந்திரன்.

தற்சமயம் ரிப்புபரி, காரா, அமிகோ கராஜ் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்

மகேந்திரன் தற்சமயம் கொடுத்துள்ள பேட்டியில் விஜய் சேதுபதி பற்றி பல சுவாரசியமான விஷயங்களை கூறியுள்ளார்.

English summary

Master Mahendran About Vijay Sethupathi in an Interview: Actor Mahendran played a small role in Maran starring actor Dhanush. Currently, he is acting in films like Ribubari, Kaara, Amigo Garaj. Mahendran has said many interesting things about Vijay Sethupathi in his interview.