மீனா கணவர் மரணம்..புறா எச்சம் மூலம் நுரையீரல் பாதிப்பு வருமா?

சென்னை: மீனாவின் கணவர் புறா எச்சம் மூலம் பரவும் ஒருவித தொற்று நுரையீரலை பாதித்ததால் செயலிழந்தது காரணமாக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டது என்கிற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. புறா எச்சம் மூலம் பாதிப்பு வருமா?

நடிகை மீனாவின் கணவர் நுரைய்யீரல் செயலிழந்த நிலையில் மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக காத்திருந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று இரவு மரணமடைந்தார்.

கோவிட் தொற்று பாதிப்பு, அதன் பின்னர் நுரையீரல் பாதிப்பு தொற்று காரணமாக நுரையீரல் செயலிழப்பு அதற்கு புறா எச்சத்திலிருந்து பரவும் ஒருவித கிருமி காரணம் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Actress Meena's husband has reportedly died of a lung infection. Some Reports are saying that his death is due to the infection transmitted by pigeon droppings. Will pigeon droppings really cause harm to the lungs? Know the Exact truth.