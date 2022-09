அடேங்கப்பா.. உள்ளாடையுடன் ஓவர் கவர்ச்சியில் போஸ் கொடுத்த மீரா ஜாஸ்மின்.. ஷாக்கான ரசிகர்கள்!

சென்னை: நடிகை மீரா ஜாஸ்மின் பெரிய பிரேக்கிற்கு பிறகு மீண்டும் மலையாள படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்துள்ளார்.

அதுமட்டுமின்றி சமீபத்தில் சோஷியல் மீடியாவில் தனது கணக்கை தொடங்கிய அவர் தொடர்ந்து ரசிகர்களை கவரும் வகையில் கவர்ச்சி போட்டோக்களாக போட்டுத் தாக்கி வருகிறார்.

40 பிளஸ் வயதிலும் இப்படி ஹாட்டா இருக்கீங்களே என ரசிகர்கள் வியந்து பார்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Meera Jasmine bold inner wear show stuns fans. She shares couple of photos in her instagram page and getting more likes from her followers. Many netizens also trolled her for that hot look.