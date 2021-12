சிக்கலில் சிக்கும் மீராமிதுன்.. கோர்ட்டையும் மதிப்பதில்லை.. போலீஸையும் மதிப்பதில்லை

சென்னை: யூடியூப் சேனலில் பட்டியலினத்தவர் குறித்து அவதூறாக பேசிய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மீரா மிதுனுக்கு நிபந்தனை ஜாமின் வழங்கப்பட்ட நிலையில், தொடர்ந்து நீதிமன்றத்தையும் போலீஸையும் மதிக்காமல் நடந்து கொள்கிறார் என்கிற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

சமூக வலைதளங்களில் எல்லை மீறிய கவர்ச்சி புகைப்படங்களை பதிவிட்டு வைரலாகி வந்த நடிகை மீரா மிதுன் உச்ச நடிகர்கள் குறித்து அவதூறான கருத்துக்களை பேசி பெரும் சிக்கலில் சிக்கினார்.

அதன் பின்னர், எந்தவொரு முன் சிந்தனையும் இல்லாமல் வெறும் யூடியூப் வியூஸ்க்காக பட்டியலின மக்கள் மீது அவதூறு கருத்து பரப்பி கம்பி எண்ணினார்.

English summary

Meera Mithun avoid to attend the bail procedures and lands in big trouble after Madras High Court warns her and talks about her bail will cancel if she is not attending to the next hearing.