சாப்பாடு தரவில்லை… போலீசார் அராஜகம் செய்கிறார்கள்… மீரா மிதுன் கூச்சல் !

சென்னை : கேரளாவில் கைது செய்யப்பட்ட மீரா மிதுன் சென்னை ஆணையர் அலுவலகத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.

போலீசார் அவரை அழைத்து வந்த போது, செய்தியாளர்களின் கூட்டத்தை பார்த்த மீரா மிதுன், எனக்கு 24 மணி நேரமா சாப்பாடு தரவில்லை, போலீஸ் அராஜகம் செய்கிறார்கள் என்று கூச்சலிட்டபடி சென்றார்.

ஹேட்ஃபுல் பேச்சுக்கு எண்ட் கார்ட் போட்டாச்சு.. மீரா மிதுன் கைது.. சந்தோஷத்தில் சனம் ஷெட்டி!

பின்னர் மாஜிஸ்ட்ரேட் இல்லத்தில் அவரை ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்க உள்ளனர்.

English summary

Tamil actress Meera Mitun, who was earlier booked for her reported casteist remarks on social media, has been arrested by the Cyber Crime Wing of Tamil Nadu Police from Kerala.