Meme Boys Review: லோ பட்ஜெட் டான்.. 8 எபிசோடு நீளம்.. மீம் பாய்ஸ் வெப்சீரிஸ் விமர்சனம்!

சென்னை: 96 படத்தில் இளம் வயது விஜய்சேதுபதியாக வந்து நடிப்பில் அசத்திய ஆதித்யா பாஸ்கர் (எம்.எஸ். பாஸ்கரின் மகன்) இந்த வெப்சீரிஸில் மோகன் ஜோதி பாபு சுருக்கமாக மோஜோ என்கிற கதாபாத்திரத்தில் மீம் போடுபவராக நடித்துள்ளார்.

சிவகார்த்திகேயனின் டான் படத்தில் ஸ்டூடன்ட்டுக்கும் டீனுக்கும் நடக்கும் அதே கேட் அண்ட் மவுஸ் கேம் தான் இங்கேயும் நடக்குது, ஆனால், ஆன்லைனில்.

சோனி லைவ்வில் வெளியாகி உள்ள 8 எபிசோடுகள் கொண்ட இந்த மீம் பாய்ஸ் வெப்சீரிஸை அருண் கெளசிக் இயக்கி உள்ளார். ஓடிடி ரசிகர்களுக்கு இது வொர்த்தா? இல்லையா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்ப்போம்..

வேல இல்லாம சும்மா இருக்குறது எப்படின்னு நீ கத்துக்கிட்டடா... ரஜினியிடம் சிவாஜி ஏன் கூறினார் தெரியுமா?

English summary

Meme Boys Webseries Review in Tamil( மீம் பாய்ஸ் விமர்சனம்): Adhithya Bhaskar and Guru Somasundharam actings only the saving grace of the webseries, its plot and meme jokes ara not upto the mark.