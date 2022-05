ஏட்டிக்கு போட்டி...எம்ஜிஆர், சிவாஜி படத் தலைப்புகள்...ஒரு சுவாரஸ்ய பார்வை

சென்னை: எம்ஜிஆர் காலத்தில் தேவர் பிலிம்ஸ் நிறுவனத்தினர் அவரை வைத்து தா வரிசை படங்கள் எடுக்க, சிவாஜியை வைத்து பீம்சிங் பா வரிசை படங்களை எடுத்தது அந்த காலத்தில் பெரிதாகப் பேசப்பட்டது.

தமிழ் திரையுலகில் முடிசூடா மன்னர்களாக எம்ஜிஆரும், சிவாஜியும் நாடகத்துறையிலிருந்து சினிமாவில் வந்து அங்கும் ஆதிக்கம் செலுத்தினர்.

இவர்கள் இருவர் காலத்தில் படங்களுக்கு வைக்கப்பட்ட தலைப்புகளுக்கே பெருத்த எதிர்ப்பார்ப்பு இருக்கும். சுவாரஸ்யமான அந்த நிகழ்வு குறித்து பார்ப்போம்.

English summary

Was it arbitrary when looking at some of the titles in MGR and Shivaji films? Did it is a real competition? Thats look like a comedy.