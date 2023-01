குலதெய்வத்தை வேண்டி உன் காதை அறுத்தாலும் அது நடக்காது... நெட்டிசனுக்கு சவால் விட்ட மோகன் ஜி

சென்னை: பழைய வண்ணாரப்பேட்டை, திரெளபதி, ருத்ர தாண்டவம் படங்கள் மூலம் பிரபலமானவர் இயக்குநர் மோகன் ஜி.

தற்போது செல்வராகவன், நட்டி ஆகியோர் நடித்துள்ள பகாசூரன் திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

பகாசூரன் திரைப்படம் பிப்ரவரி 17ம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், பகாசூரன் வெற்றிகரமாக பிளாப் ஆகி தோல்வியடைந்து ஊத்திக்க வாழ்த்து என ட்வீட் செய்த நெட்டிசனுக்கு, மோகன் ஜி ஆவேசமாக சவால் விட்டுள்ளார்.

திரெளபதி படத்தில் நடிச்சது ஒரு கெட்ட கனவு.. ஷீலா ராஜ்குமார் பேட்டி.. அப்போ அப்படி பேசுனீங்களே?

English summary

Mohan G direct Bhagasooran is releasing on February 17. Selvaraghavan, Natty, and others acted in this film. in this situation, Mohan G challenged the netizen who teased the movie Baagasooran.