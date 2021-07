ப்பா.. செம க்யூட்.. அஜித் சிம்ரன் மாதிரி இருக்கீங்க.. தீயாய் பரவும் மோகன் வைத்யா - ஃபாத்திமா பாபு போட்டோ!

சென்னை: மோகன் வைத்யா - ஃபாத்திமா பாபு சேர்ந்து எடுத்துள்ள செல்பி இணையத்தை தெறிக்கவிட்டு வருகிறது.

விஜய் டிவியில் கடந்த மே மாதம் முதல் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சி பிக்பாஸ் ஜோடிகள். இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுவரை ஒளிபரப்பான பிக்பாஸ் சீசன்களில் பங்கேற்ற பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் மற்றும் நகுல் நிகழ்ச்சியின் நடுவர்களாக உள்ளனர். ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் பிரபலங்கள் ஜோடி ஜோடியாக நடனமாடி வருகின்றனர்.

English summary

Mohan Vaidya shares selfie with fathima babu. They both looks young and cute in the photo. Netizens says they looks like Vaali movie Ajith and Simran.