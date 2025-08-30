Box Office: மோகன்லால் ‘ஹிருதயப்பூர்வம்’ படத்துக்கு செக் வைத்த கல்யாணி பிரியதர்ஷனின் லோகா.. வசூல் எவ்வளவு?
திருவனந்தபுரம்: தரமான படங்கள் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்பதற்கு நேற்று வெளியான 'ஹிருதயபூர்வம்' மற்றும் 'லோகா சாப்டர் 1: சந்திரா' ஆகியவை சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாக மாறியுள்ளன. நட்சத்திரப் பட்டாளம் இருந்தாலும், தரம் இல்லாத படைப்புகள் தோல்வியைச் சந்திக்கும் நேரத்தில், மலையாளத் திரையுலகம் தொடர்ந்து வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து வருகிறது.
பல படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறத் தடுமாறும் நிலையில், மலையாளப் படங்கள் தங்களது தயாரிப்புச் செலவுகளை எளிதாக மீட்டெடுத்து, தயாரிப்பாளர்களுக்கு நல்ல லாபத்தை ஈட்டித் தந்துள்ளன. ஆகஸ்ட் 28 அன்று வெளியான 'ஹிருதயபூர்வம்' மற்றும் 'லோகா சாப்டர் 1: சந்திரா' ஆகிய இரண்டு தரமான மலையாளப் படங்களும் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மோதிக்கொண்டன. இவை இரண்டுமே தரமான படைப்புகள் என பாசிட்டிவ் விமர்சனங்களை பெற்று வசூல் வேட்டையைத் தொடங்கியுள்ளன.
மோகன்லால் மற்றும் மாளவிகா மோகனன் ஆகியோர் 'ஹிருதயபூர்வம்' படத்தில் முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க, கல்யாணி பிரியதர்ஷன், நஸ்லென் மற்றும் சாண்டி ஆகியோர் 'லோகா சாப்டர் 1: சந்திரா' படத்தில் நடித்துள்ளனர். இவ்விரு படங்களும், சுவாரஸ்யமான கதைக்களங்களுக்காகவும், நடிகர்களின் சிறந்த நடிப்பிற்காகவும் விமர்சன ரீதியான பாராட்டைப் பெற்றுள்ளன. 2025 சுதந்திர தின வாரத்தில் 'கூலி' மற்றும் 'வார் 2' படங்களுக்கு இடையே நடந்த மோதல் போல, ஆகஸ்ட் மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில் 'ஹிருதயபூர்வம்' மற்றும் 'லோகா' படங்களுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவியது.
இவ்விரண்டு படங்களுமே சிறந்த கதைசொல்லலுக்காகப் பாராட்டப்பட்டதால், இந்தப் பாக்ஸ் ஆபிஸ் போட்டி கவனத்தை ஈர்த்தது. வெளிநாட்டு சந்தையில் வெற்றி பெற்ற படம் எது என்ற கேள்வி எழுந்த நிலையில், மோகன்லால் நடித்த 'ஹிருதயபூர்வம்' முதல் நாளில் சற்று முன்னிலை பெற்றது. இருப்பினும், 'லோகா' இரண்டாவது நாளில் வேகம் எடுத்து, தரமான படத்திற்கு எப்போதுமே வரவேற்பு இருக்கும் என்பதை நிரூபித்தது. இரு படங்களின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் நிலவரங்கள் குறித்த விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
'ஹிருதயபூர்வம்' திரைப்படம் முதல் நாளில் உலக அளவில் ₹8.42 கோடி வசூலித்து வலுவான தொடக்கத்தைப் பெற்றது. இதில், கேரளாவில் ₹3.26 கோடி, இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில் ₹0.6 கோடி வசூலித்தது. மத்திய கிழக்கு, வட அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவில் 'லோகா' படத்தைப் பின்னுக்குத் தள்ளி ₹4.56 கோடி ஈட்டியது. உலகளாவிய வசூலில் இது 'எம்புரான்' மற்றும் 'தொடரும்' படங்களுக்குப் பிறகு மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்தது. இந்த மூன்று படங்களிலுமே மோகன்லால் நடித்துள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவில் 'ஹிருதயபூர்வம்' முதல் நாளில் A$4,203 வசூலித்து, அங்கு வெளியான படங்களில் ஏழாவது பெரிய ஓபனிங் வசூலைப் பதிவு செய்தது. மத்திய கிழக்கில், இப்படம் ₹2.55 கோடி ஈட்டியது. ஐக்கிய இங்கிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்தில் 73,726 (£) வசூலித்தது.
'லோகா' திரைப்படம் முதல் நாளில் உலக அளவில் ₹6.66 கோடி வசூலித்தது. இதில், கேரளாவில் ₹2.7 கோடி, இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில் ₹0.51 லட்சம் ஈட்டியது. வெளிநாட்டுச் சந்தையில் ₹3.45 கோடி வசூலித்தது. ஐக்கிய இங்கிலாந்தில் முதல் நாளில் 40,728 (£) வசூலித்தது.
தமிழ்நாட்டில் 'லோகா சாப்டர் ஒன்' படம் வலுவான தொடக்கத்தைப் பதிவு செய்தது. மலையாளப் படமாக இருந்தாலும், மவுத் டாக் காரணமாக படத்தின் வசூல் மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 'ஹிருதயபூர்வம்' அல்லது 'லோகா' - இதில் எந்தப் படம் உங்களுக்கு அதிகம் பிடித்தது என்பதை உங்கள் கருத்துக்களை Filmibeat தளத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.
