Jailer: தென்னிந்தியாவே தெறிக்க போகுது.. ஜெயிலர் படத்தில் இணைந்த மோகன்லால்.. என்னவொரு மாஸ் லுக்!

சென்னை: கடந்த ஆண்டு தமிழ் சினிமாவில் கமல்ஹாசன், அஜித், விஜய், சூர்யா, தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன், சிம்பு, கார்த்தி, சியான் விக்ரம், ஜெயம் ரவி என பல முன்னணி நடிகர்கள் படங்கள் வெளியாகின.

ஆனால், ரஜினிகாந்த் படம் மட்டும் மிஸ். ஆனால், இந்த ஆண்டு ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், விஜய், அஜித், சூர்யா உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களின் படங்கள் வெளியாக உள்ளன.

இந்நிலையில், இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு பெரும் ஹைப்பை ஜெயிலர் படத்தில் மோகன்லால் இணைந்து விட்டார் என்கிற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு கொடுத்துள்ளது.

ஜெயிலர் படத்தில் மோகன்லால் நடிக்கிறாரா? பெரிய சம்பவம் செய்ய காத்திருக்கும் நெல்சன்!

English summary

Mohanlal joins in Rajinikanth's Jailer official announcement out now and also they revealed Mohanlal massive look in Jailer too. Rajinikanth and Mohanlal fans joins and celebrate the moment.