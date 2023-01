தளபதி ஸ்டைலில் ஜெயிலர்... கேங்ஸ்டராகும் மோகன்லால்... கோலிவுட்டின் அடுத்த ஃபேன் பாய் சம்பவம்

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி தற்போது ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

நெல்சன் இயக்கும் இந்தப் படம் தமிழ்ப் புத்தாண்டு ஸ்பெஷலாக ஏப்ரல் 14ம் தேதி வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஜெயிலர் படத்தில் ரஜினியுடன் கன்னட நடிகர் சிவ ராஜ்குமார், ரம்யா கிருஷ்ணன் ஆகியோர் நடித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லாலும் ஜெயிலர் படத்தில் நடிப்பதாக படக்குழு நேற்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

English summary

Rajinikanth is currently acting in the Jailer movie Directed by Nelson. The team has announced that Malayalam actor Mohanlal will also star in the film. According to the information Mohanlal has acted as a gangster in Jailer.