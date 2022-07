நான் ஒரு Pan Sexual ஸ்டார்.. என் பாலினத்தை அறிந்து அவமானமடைந்தேன்.. மனம் திறந்த மோனிகா டோக்ரா!

மும்பை: பாடகியும் நடிகையுமான மோனிகா டோக்ரா தான் ஒரு இரு பாலின தன்மை கொண்டவர் என்பதையும் தனது வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகளையும் முதல் முறையாக ஆன்லைன் போர்ட்டல் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் மனம் திறந்து பேசியிருப்பது ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கலந்த ஆச்சர்யத்தை அளித்துள்ளது.

ஆல்ட் பாலாஜி மற்றும் ஜி5 ஓடிடியில் கடந்த ஆண்டு வெளியான The Married Woman வெப்சீரிஸில் பீப்ளிக்காவாக மோனிகா டோக்ரா அசத்தலாக நடித்திருப்பார்.

ஆனால், அவருக்குள் சிறுவயது முதலே இருந்து வந்த இப்படியொரு பாலின பிரச்சனை பற்றி ரசிகர்களுக்கும், உலகத்துக்கும் முதல் முறையாக வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார்.

Monica Dogra opens up about Pan Sexual and her secret marriage details in her recent interaction with an online portal shocks her fans. She also reveal so many ups and downs in faced in her life.