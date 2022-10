அட முதலிடத்தில் தனுஷ், சூர்யா.. கடைசி இடத்தில் விஜய் நம்ப முடிகிறதா?

சென்னை: திரை நட்சத்திரங்களின் முதல் பெரிய பலமே அவர்களது ரசிகர்கள் தான் என உறுதியாகக் கூறலாம்.

முன்பெல்லாம் ரசிகர் மன்றங்கள் மூலம் தங்களது பலத்தை நிரூபித்து வந்தனர் நடிகர்கள்.

ஆனால், இப்போது காலம் சமூக வலைத்தளங்களின் பக்கம் மாறிவிட்டதால் நடிகர்களின் பலமும் பலவீனமும் அவர்களது ஃபாலோயர்களை கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது.

English summary

Mahesh Babu is the most followed actor on Twitter. In Tamil, Dhanush, Suriya and Sivakarthikeyan are ahead, while Rajini and Vijay are lagging behind.