காலியான தியேட்டர் போட்டோக்களை போட்டு அமீர்கானை பங்கம் பண்ணும் பாய்காட் ஆர்மி.. பாலிவுட் பரிதாபங்கள்!

மும்பை: அமீர்கானின் லால் சிங் சத்தா ஃபீல் குட் மூவியாக வந்திருந்தாலும், அதை பார்க்க தியேட்டர் பக்கம் யாரும் போகலையேன்னு பாலிவுட்டின் பாய்காட் ஆர்மியினர் #AamirKhan ஹாஷ்டேக்கில் அமீர்கானை பங்கம் பண்ணி வருகின்றனர்.

இயக்குநர் அத்வைத் சந்தன் இயக்கத்தில் அமீர்கான் நடிப்பில் வெளியான தி ஃபாரஸ்ட் கம்ப் இந்தி ரீமேக்கிற்கு பிரம்மாண்ட புரமோஷன் பண்ண நிலையிலும், ரிசல்ட் கிடைக்கவில்லை.

தலைப்பாகை எல்லாம் கட்டிக் கொண்டு அமீர்கான் சென்னைக்கு வந்து புரமோஷன் செய்த நிலையிலும், சென்னையை தவிர தமிழ்நாட்டின் மற்ற இடங்களில் படத்தை பார்க்க ஆளே வரவில்லையாம்.

Laal Singh Chaddha Review:தி ஃபாரஸ்ட் கம்ப் இந்தி ரீமேக் எப்படி இருக்கு? லால் சிங் சத்தா விமர்சனம்!

Most of the theaters were empty for Aamir Khan's Laal Singh Chaddha trendig with photos and videos of theaters in social media. Boycott Army trolled Aamir Khan with several funny memes and empty theaters videos.